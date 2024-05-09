Еще один украинский город отметился мероприятиями ко Дню Победы Жители Днепра несут цветы к памятнику советским воинам в честь Дня Победы

Фото: Mykola Myakshykov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Жители Украины продолжают нести цветы к монументам советским воинам-освободителям в честь 79-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. По информации местных СМИ, букеты возложили к памятнику Славы в Днепре. На опубликованных в Сети кадрах видно, что граждане также усыпали цветами расположенный рядом с монументом Вечный огонь.

Ранее сообщалось, что жители Киева с самого утра 9 Мая начали нести цветы к Вечному огню, расположенному в парке Славы. На монументе также заметили венок от президента Украины Владимира Зеленского. Цветы появились не только у Вечного огня, но и у каждой плиты, где увековечены имена солдат. При этом в парке дежурили сотрудники полиции.

Российский сенатор Айрат Гибатдинов предположил, что большинство думающего населения Украины не согласны с политикой нынешней власти, поэтому они не побоялись почтить память советских солдат и возложить цветы к Вечному огню в День Победы. Он напомнил, что россияне и украинцы всегда были одним народом, который вместе сражался против фашизма. По словам сенатора, в сердцах украинских граждан осталась память о борьбе за будущее в составе Советского Союза.