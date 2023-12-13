Еще один перевозчик возобновит автобусные рейсы между Россией и Финляндией Перевозчик Ecolines восстановит автобусное сообщение между Россией и Финляндией

Фото: IMAGO/Lauri Heino/Global Look Press

Компания Ecolines у себя на официальном сайте анонсировала восстановление автобусных перевозок между Петербургом и Хельсинки с 14 декабря. Это решение связано с отменой властями Финляндии ограничений на работу международного автомобильного пункта пропуска Ваалимаа.

Ecolines восстанавливает с 14 декабря 2023 года автобусное движение по маршруту Санкт-Петербург — Хельсинки в связи с решением властей Республики Финляндия о снятии ограничений работы международного автомобильного пункта пропуска Ваалимаа, — говорится в сообщении компании.

Первый рейс из Петербурга в Хельсинки запланирован на 14 декабря в 06:45, в обратном направлении из Хельсинки в Петербург — 14 декабря в 14:30. С 15 декабря компания Ecolines собирается предлагать по два рейса ежедневно в обе стороны. К 20 декабря планируется увеличение ежедневных отправлений до трех в каждую сторону.

Ранее финский политолог Йохан Бекман отмечал, что решение Финляндии о закрытии границы с Россией продиктовано заказчиками из США. Он предположил, что уменьшение числа людей, пересекающих госграницу, поможет сокрытию информации о военных объектах США и НАТО, которые в перспективе могут появиться на финской территории. Это, в частности, могут быть секретные биолаборатории, считает он.