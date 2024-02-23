Еще четыре шведских истребителя Gripen могут достаться Венгрии Венгрия купит у Швеции четыре истребителя Gripen

Фото: Emerson NuÃ±Ez/Us Air/Planet Pix via ZUMA Wire/Global Look Press

Будапешт закупит у Стокгольма четыре истребителя Gripen для Вооруженных сил Венгрии, сообщил венгерский премьер-министр Виктор Орбан на пресс-конференции, передает ТАСС. Также стороны подписали два соглашения об использовании и техобслуживании шведских военных самолетов.

Мы достигли соглашения о том, что добавим еще четыре самолета к парку истребителей Gripen венгерских сил обороны, значительно увеличив наш военный потенциал и еще больше укрепив нашу обороноспособность, — заявил Орбан.

Ранее сообщалось, что Венгрия не будет накладывать вето на новый пакет санкций ЕС против России. Как пояснил глава МИД страны Петер Сийярто, на этапе подготовки очередных антироссийских мер удалось исключить те пункты, которые противоречили интересам Будапешта.

Также министр иностранных дел Венгрии сообщил, что страна не станет блокировать выделение €5 млрд в Европейский фонд мира, если долю Будапешта не станут использовать для поставок вооружений Украине. По его словам, венгерские власти хотят, чтобы средства шли на другие цели, связанные с укреплением безопасности.