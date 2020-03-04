https://static.news.ru/photo/6f7f33d4-5e73-11ea-9c6b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Can Ozer/Keystone Press Agency/GlobalLookPress

В Евросоюзе сообщили о намерении изменить подход к нелегальной иммиграции. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на председателя Совета ЕС, главу МВД Хорватии Давора Божиновича.

Министр отметил, что Евросоюз не против легальной миграции и помощи беженцам, но хочет, чтобы мигранты и беженцы «уважали национальные и европейские законы».

Усиление безопасности нашей территории и наших сухопутных и морских границ является важной деталью в мозаике нашего будущего подхода к миграции. Это крайне важно, если мы хотим вернуть доверие (граждан ЕС) и сохранить целостность нашей территории, — привели слова Давора Божиновича в «Интерфакс».

Он также сообщил, что Евросоюз намерен управлять потоками нелегальной миграции и предупреждать её.

Как писал NEWS.ru ранее, глава МВД Австрии Карл Нехаммер заявил о том, что страна не будет принимать у себя нелегальных мигрантов, которые едут в Европейский союз через Турцию. Он подчеркнул, что это «послание» Австрия разошлёт в социальных сетях на разных языках мира.