В Евросоюзе сообщили о намерении изменить подход к нелегальной иммиграции. Об этом
Министр отметил, что Евросоюз не против легальной миграции и помощи беженцам, но хочет, чтобы мигранты и беженцы «уважали национальные и европейские законы».
Усиление безопасности нашей территории и наших сухопутных и морских границ является важной деталью в мозаике нашего будущего подхода к миграции. Это крайне важно, если мы хотим вернуть доверие (граждан ЕС) и сохранить целостность нашей территории, — привели слова Давора Божиновича в «Интерфакс».
Он также сообщил, что Евросоюз намерен управлять потоками нелегальной миграции и предупреждать её.
Как писал NEWS.ru ранее, глава МВД Австрии Карл Нехаммер заявил о том, что страна не будет принимать у себя нелегальных мигрантов, которые едут в Европейский союз через Турцию. Он подчеркнул, что это «послание» Австрия разошлёт в социальных сетях на разных языках мира.
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