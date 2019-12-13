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Евросоюз ввёл новое фитосанитарное законодательство, согласно которому туристы не смогут ввозить продукты растительного происхождения, а также растения без специального сертификата. Об этом сообщает сайт Ассоциации туроператоров (АТОР).

По сообщению таможни Финляндии, с 14 декабря 2019 года в ЕС вступает в силу новое фитосанитарное законодательство, которое ограничивает ввоз физическими лицами из-за пределов ЕС растений и продукции растительного происхождения без фитосанитарного сертификата. С этой даты для ввоза в Финляндию, Италию, Испанию и другие страны Евросоюза свежих фруктов, ягод, овощей и корнеплодов понадобится фитосанитарный сертификат, — говорится в сообщении atorus.ru.

Сертификат понадобится при ввозе в страны ЕС саженцев, растений, черенков, семян, ростков и других растительных материалов для садоводства. Документ понадобится даже при ввозе срезанных цветов, отмечается на сайте.

Отмечается, что без сертификата можно ввозить в страны ЕС бананы, кокосы, ананасы, дурианы, финики.

При наличии сертификата растительную продукцию можно будет ввозить не более двух килограммов.

По мнению авторов статьи, новые правила будут наиболее актуальны для туристов, которые пересекают границу на личном транспорте с каким-то запасом еды, например, для пикника.

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