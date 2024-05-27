ЕС ввел запрет на поставки в Россию полицейского снаряжения

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Европейский союз ввел запрет на поставки полицейского снаряжения и технологий для прослушивания, мониторинга или перехвата информации в Россию в рамках новых санкций, связанных с нарушениями прав человека, пишет ТАСС со ссылкой на заявление Совета ЕС. Также установлены ограничения на торговлю техникой и оборудованием.

Новый санкционный режим также включает ограничения на торговлю и экспорт техники и снаряжения, которые могут использовать для внутренних репрессий и оборудования, технологий или программного обеспечения в сфере информационной безопасности, в том числе для мониторинга или перехвата телекоммуникационной информации, — говорится в сообщении.

Ранее главы МИД стран Евросоюза по итогам встречи в Брюсселе утвердили новый санкционный режим в отношении России в связи с «нарушениями прав человека». Меры будут касаться действий против российской оппозиции. Отмечается, что рестрикции будут включать замораживание активов и запрет на въезд в страны ЕС. В ближайшее время в санкционный список планируют внести около 20 физлиц и организаций.

Также глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что большая часть министров иностранных дел Европейского союза выступила с поддержкой расширения военных действий на Украине. При этом дипломатов не останавливает «даже угроза мировой войны», отметил он.