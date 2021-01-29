ЕС запретил экспорт вакцин без специального разрешения

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Евросоюз запретил экспорт вакцин против COVID-19 без получения специального разрешения от стран — членов сообщества, следует из заявления Еврокомиссии (ЕК).

Еврокомиссия сегодня ввела в действие меру, требующую, чтобы такой экспорт подлежал разрешению государств-членов, — говорится в заявлении ЕК, передаёт ТАСС.

Как уточняется, данный механизм, «принятый в срочном порядке, предусматривает разрешение на экспорт за пределы ЕС вакцин от COVID-19 до конца марта 2021 года».

В РФ на сегодняшний день зарегистрированы две вакцины от коронавируса: «Спутник V» (разработана центром имени Гамалеи) и «ЭпиВакКорона» (создана в центре «Вектор»). В скором времени возможна регистрация третьего препарата, над которым работают специалисты центра имени Чумакова РАН. В настоящее время Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рассматривает заявку на сертификацию препарата «Спутник V».

Ранее NEWS.ru писал, что вакцина против COVID-19 производства Johnson&Johnson продемонстрировала эффективность на уровне 66%, следует из сообщения пресс-службы компании.