ЕС выделит почти все оставшиеся деньги из бюджета на борьбу с COVID-19

Оставшиеся деньги из бюджета Евросоюза, которые были выделены на 2020 год, пойдут на борьбу с пандемией коронавируса и её последствиями. Решение принял Совет ЕС.
ЕС выделяет почти все оставшиеся деньги из бюджета этого года на борьбу с пандемией, — говорится в заявлении ведомства.
ЕС выделил €3,1 млрд на борьбу с COVID-19. Ещё €450 млн пойдут на оказание помощи Греции (для преодоления миграционного кризиса) и Албании (для восстановления после землетрясения).
Ранее NEWS.ru писал, что ЕС выделит Украине €80 млн на борьбу с коронавирусом. Эти средства будут первым пакетом помощи и предназначены для поддержки системы социальной помощи, бизнеса, здравоохранения и занятости.
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