ЕС выделит почти все оставшиеся деньги из бюджета на борьбу с COVID-19

https://static.news.ru/photo/e20cf0d6-7e57-11ea-b0fd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Claudio Furlan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Оставшиеся деньги из бюджета Евросоюза, которые были выделены на 2020 год, пойдут на борьбу с пандемией коронавируса и её последствиями. Решение принял Совет ЕС.

ЕС выделяет почти все оставшиеся деньги из бюджета этого года на борьбу с пандемией, — говорится в заявлении ведомства.

ЕС выделил €3,1 млрд на борьбу с COVID-19. Ещё €450 млн пойдут на оказание помощи Греции (для преодоления миграционного кризиса) и Албании (для восстановления после землетрясения).

Ранее NEWS.ru писал, что ЕС выделит Украине €80 млн на борьбу с коронавирусом. Эти средства будут первым пакетом помощи и предназначены для поддержки системы социальной помощи, бизнеса, здравоохранения и занятости.