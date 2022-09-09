ЕС выделит Украине €5 млрд

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Евросовет утвердил выделение Украине €5 млрд макрофинансовой помощи, передает ТАСС со ссылкой на источник в Брюсселе. Уточняется, что средства будут предоставлены в виде льготного кредита в счет обещанных в июне €9 млрд.

Совет принял решение по выделению €5 млрд макрофинансовой помощи Украине, — заявил источник.

Накануне глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что новый пакет военной помощи США Украине составит $675 млн. По его словам, меру уже одобрил президент Соединенных Штатов Джо Байден.

Между тем в немецком Кёльне прошли массовые митинги против поставок оружия на Украину. Уличное шествие началось от Кёльнского собора. Одними из главных требований протестующих также стали отмена санкций против РФ и введение в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2».

Ранее в немецком городе Касселе (федеральная земля Гессен) произошли столкновения полиции и протестующих против оборонной промышленности и поставок оружия, в том числе на Украину. По данным правоохранителей, восемь стражей порядка получили легкие ранения.