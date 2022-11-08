ЕС выделит Украине 18 млрд евро на определенных условиях Bloomberg: ЕС подготовит условия для оказания финансовой помощи Украине

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Еврокомиссия намерена представить механизм передачи Киеву финансовой помощи на сумму 18 млрд евро. Он будет подразумевать более закономерные способы выделения средств и подготовку условий для оказания помощи по реконструкции на Украине. Презентация проекта намечена на 9 ноября. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленный источник.

План представит устойчивую основу для покрытия финансов Украины в 2023 году при сохранении гибкости к корректировке помощи в соответствии с меняющими нуждами по финансированию... План также поможет подготовить почву для усилий по реконструкции, — говорится в сообщении агентства.

Также отмечается, что Евросоюз намерен сделать поддержку Киева более «предсказуемой» после критики со стороны Вешингтона и Киева, обусловленной задержками обещанной помощи. Новый инструемнт будет представлять собой льготные кредиты «для покрытия насущных потребностей, восстановления критической инфраструктуры и первичной поддержки послевоенной реконструкции».

Кредиты будут предоставляться в отмет на выполнение Украиной ряда условий, включая борьбу с коррупцией. Аналогичные условия Киеву необходимо соблюдать для продолжения процедуры по вступлению в ЕС.

По данным агентства, выделение Украине18 млрд евро со стороны Евросоюза начнется с января 2023 года.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что республика не поддержит намерение Евросоюза оказать Украине финансовую поддержку посредством отправки средств из совместного фонда.

Также Сийярто призвал Россию и США как можно скорее начать прямые переговоры для скорейшего мирного урегулирования ситуации на Украине. Он выразил надежду на то, что встреча лидеров двух стран в рамках саммита G20 в Индонезии станет предпосылкой к началу таких переговоров.