ЕС ввёл санкции против должностных лиц России из-за ситуации с Навальным

https://static.news.ru/photo/6ac56624-7b5a-11eb-b061-96000091f725_660.jpg Алексей Навальный Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Евросоюз ввёл санкции в отношении «высокопоставленных должностных лиц» из России, причастных к ситуации вокруг оппозиционера Алексея Навального.

Соответствующий документ уже был одобрен в письменной форме, «в самом скором времени» текст правового акта будет опубликован в Официальном журнале Европейского союза, сообщает агентство DPA со ссылкой на дипломатические источники в Брюсселе.

Навальный вернулся из Германии 17 января, после чего он был задержан в аэропорту Шереметьево. 2 февраля Симоновский суд Москвы приговорил оппозиционера к 3,5 года колонии за нарушение условий испытательного срока по делу «Ив Роше». Фактически он проведёт в колонии два года и шесть месяцев, поскольку находился часть времени под домашним арестом.

Как сообщал NEWS.ru, антироссийские санкции, которые намерены ввести власти США из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным, будут сопоставимы с аналогичными санкциями со стороны Евросоюза. Отмечается, что ограничительные меры, которые планируют ввести в Белом доме, могут затронуть 10 российских чиновников.

Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал сведения о подготовке новых санкций против РФ. Он подчеркнул, что Москва однозначно отреагирует на ограничительные меры со стороны США.