ЕС ввёл новый пакет санкций против России

Евросоюз ввёл новый, четвёртый по счёту, пакет санкций в отношении России. Он предусматривает запрет на экспорт в РФ предметов роскоши, на транзакции с некоторыми российскими предприятиями, а также расширяет перечень физлиц и компаний, подпадающих под действие ограничений, сообщается на сайте Еврокомиссии.

Санкции полностью запрещают сделки с российскими госпредприятиями в различных секторах экономики, импорт из России части сталелитейной продукции, инвестиции в энергетическую сферу РФ. При этом сделано исключение для мирного атома.

Санкции вступят в силу после публикации в Официальном журнале ЕС. Ожидается, что их полный перечень будет обнародован 15 марта. В Евркомиссии отметили, что новые ограничения «будут способствовать дальнейшему усилению экономического давления на Кремль и ограничат его способность финансировать спецоперацию на Украине».

Как сообщалось ранее, в число ограничений войдет запрет авторитетным европейским агентствам присваивать рейтинги России. Отмечается, что запрет на импорт стальных изделий может повлечь потерю Россией экспортных доходов в €3,3 млрд. Импортные квоты будут перераспределены между другими странами. Вдобавок новые санкции Европейского союза ограничат проведение любых сделок с некоторыми российскими госкомпаниями.

Глава Минфина Франции Брюно Ле Мэр назвал новый пакет санкций в отношении России «беспрецедентным». Он отметил, что под действия ограничений попадут свыше 600 граждан России. При этом министр отказался раскрывать их имена.