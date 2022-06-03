ЕС ввел санкции против руководства освобожденной Херсонской области

Евросоюз ввел санкции против руководства Херсонской области. В «черном списке» оказались глава военно-гражданской администрации Владимир Сальдо, замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов, заммэра Херсона Сергей Черевко и Татьяна Кузьмич. Кроме того, рестрикции коснулись исполняющей обязанности мэра освобожденного Мелитополя Галины Данильченко.

Евросоюз также ввел санкции против командования и офицеров 64-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады России. Ранее их обвинили в причастности к инциденту в Буче.

РФ неоднократно опровергала утверждения о причастности российских военных к ситуации. Минобороны РФ подчёркивало, что российская армия не атакует мирных жителей Украины.