ЕС ввел санкции против АЛРОСА и ее гендиректора Маринычева

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Павел Маринычев

Евросоюз включил в санкционный список компанию АЛРОСА и ее генерального директора Павла Маринычева. Решение было принято в рамках запрета на импорт алмазов из России. В заявлении о причинах указано, что АЛРОСА является значимым источником доходов для государства и эти средства используются в том числе в целях реализации геополитических решений по Крыму и Украине.

На долю АЛРОСА приходится более 90% всей российской добычи алмазов. Павел Маринычев, генеральный директор АЛРОСА, является бизнесменом, работающим в экономическом секторе, обеспечивающем существенный источник доходов правительству Российской Федерации, — говорится в документе.

Также в причинах введения санкций указано, что АЛРОСА имеет давние партнерские отношения с Вооруженными силами России, поскольку с 1997 года она спонсирует подводную лодку ВМФ РФ.

20 декабря суд ЕС отказался снимать санкции против бизнесмена Романа Абрамовича, потому что «определил его как российского предпринимателя». По словам представителя Абрамовича, тот просто пассивный акционер в бизнес-сфере и никакого отношения к спецоперации на Украине не имеет.