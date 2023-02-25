ЕС ввел отдельный блок санкций в отношении ЧВК «Вагнер»

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Жозеп Боррель

Евросоюз в рамках 10-го пакета ввел отдельный блок санкций в отношении ЧВК «Вагнер». Под ограничения попали семь организаций и 11 физлиц, среди которых президент Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей, глава группы «Вагнер» в Мали Иван Маслов и пресс-секретарь группы «Вагнер» в ЦАР Александр Иванов, сообщается в «Официальном журнале ЕС», опубликовавшем нормативные акты.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил об угрозе, которую несет людям деятельность группы не только в тех странах, где она работает, но и в Европе.

Деятельность группы «Вагнер» представляет угрозу для людей в странах, где они работают, и для Евросоюза. Они ставят под угрозу международный мир и безопасность, поскольку не действуют в каких-либо правовых рамках, — подчеркнул дипломат.

За сотрудничество с «Вагнером» под европейские санкции также попали Фонд защиты национальных ценностей, радиостанция из ЦАР Lengo Sengo, компании Meroe Gold и M-Invest.

Кроме того, ЕС 25 февраля внес в новый пакет санкций 20 заместителей министров России, в том числе из Минэкономразвития и Минпромторга, и четырех депутатов Госдумы.

В частности, в черный список попали замминистра в Минпромторге Василий Осьмаков, замминистра в Минэкономразвития Татьяна Илюшникова, депутаты Олег Михайлов и Татьяна Ларионова.

Ранее представитель американского Госдепартамента Нед Прайс заявил, что власти США сотрудничают с представителями ряда государств с целью противодействия ЧВК «Вагнер». По его словам, взаимодействие по данному вопросу происходит как с европейскими, так и с африканскими партнерами США, поскольку страны, в которых действовала ЧВК, в результате оказываются «ослабленными, более бедными и незащищенными».