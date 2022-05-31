ЕС введет санкции против 80 российских бизнесменов В шестой пакет санкции ЕС в отношении РФ войдут 80 российских бизнесменов

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В шестой пакет санкций Евросоюза войдут ограничения в отношении 80 российских бизнесменов, трех телеканалов, а также ряда банков, заявил президент Франции Эммануэль Макрон, которого цитирует «Интерфакс». Он добавил, что до конца года ЕС планирует оказаться от 92% импортируемой нефти из РФ.

Мы приняли решение по шестому пакету санкций, который чрезвычайно важен, поскольку он позволяет ввести санкции против 80 олигархов, в отношении трех телеканалов, отключить от SWIFT главный российский банк и ввести ограничения на нефть, — сказал Макрон.

Французский лидер подчеркнул, что шестой пакет санкций — это «очень важный этап» в стратегии стран Евросоюза в отношении России.

Также стало известно, что в Европе обсуждают возможность введения «вторичных санкций», чтобы российскую нефть не могли покупать страны вне Евросоюза. Об этом завил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий. По его словам, страны ЕС договорились о частичном запрете на импорт нефти из РФ. Новые ограничения затронут две трети объема углеводородов.