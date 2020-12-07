16+

Рубрики

Медиа

Архив

Европа

ЕС временно освободил тесты и вакцины от COVID-19 от НДС

15:43, 07 декабря 2020
Фото: Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

Совет ЕС принял решение не облагать налогом на добавленную стоимость на территории Евросоюза вакцины от коронавируса, тесты на выявление COVID-19 и другие сопутствующие товары до конца 2022 года.

Совет ЕС утвердил поправки к директиве о единой системе НДС, разрешив странам-членам временно освободить вакцины от коронавируса, тесты на COVID-19, и товары, необходимые для вакцинации до 31 декабря 2022 года, — приводит ТАСС сообщение Совета ЕС.

Ранее NEWS.ru писал, что фармкомпания Pfizer сообщила о сбоях в поставках, в связи с чем выпустит только половину запланированного объёма вакцин до конца 2020 года. Изначально ожидалось, что Pfizer и BioNTech планировали произвести 100 млн вакцин к концу 2020 года. Теперь количество доз сокращено в два раза — до 50 млн.

В свою очередь компания Moderna сообщала, что она располагает достаточными мощностями для обеспечения стран Европейского союза гораздо большим числом доз вакцины от коронавирусной инфекции нового типа, чем заказанные 80 млн.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео