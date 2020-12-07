ЕС временно освободил тесты и вакцины от COVID-19 от НДС

https://static.news.ru/photo/75969994-388c-11eb-a0f6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

Совет ЕС принял решение не облагать налогом на добавленную стоимость на территории Евросоюза вакцины от коронавируса, тесты на выявление COVID-19 и другие сопутствующие товары до конца 2022 года.

Совет ЕС утвердил поправки к директиве о единой системе НДС, разрешив странам-членам временно освободить вакцины от коронавируса, тесты на COVID-19, и товары, необходимые для вакцинации до 31 декабря 2022 года, — приводит ТАСС сообщение Совета ЕС.

Ранее NEWS.ru писал, что фармкомпания Pfizer сообщила о сбоях в поставках, в связи с чем выпустит только половину запланированного объёма вакцин до конца 2020 года. Изначально ожидалось, что Pfizer и BioNTech планировали произвести 100 млн вакцин к концу 2020 года. Теперь количество доз сокращено в два раза — до 50 млн.

В свою очередь компания Moderna сообщала, что она располагает достаточными мощностями для обеспечения стран Европейского союза гораздо большим числом доз вакцины от коронавирусной инфекции нового типа, чем заказанные 80 млн.