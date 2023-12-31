ЕС впервые утвердил «частичный Шенген» для Румынии и Болгарии

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Совет Европейского союза принял официальное решение отменить с марта 2024 года паспортный контроль между странами шенгенского пространства, Румынией и Болгарией, сообщила миссия Испании, председательствующая в Совете до конца года. Там отметили. что действовать решение будет только на воздушном и морском транспорте, на наземных пунктах пропуска контроль сохранится. Введение «частичного Шенгена» для двух стран стало первым прецедентом в истории Евросоюза.

Совет ЕС принял решение расширить шенгенскую зону для Болгарии и Румынии. Внутренний пограничный контроль на морском и воздушном транспорте будет отменен в марте 2024 года, решение об отмене контроля на наземных пограничных пунктах будет принято позднее, — говорится в сообщении, которое приводит ТАСС.

При этом ни одной из евроструктур пока не разъяснен вопрос, смогут ли отныне Румыния и Болгария сами выдавать шенгенские визы иностранцам.

Ранее глава Объединенного командования по тыловому обеспечению и логистике Североатлантического альянса Александер Зольфранк заявил, что бюрократическая волокита препятствует передвижению войск НАТО по Европе и эта проблема может привести к серьезным задержкам в случае начала конфликта с Россией. По его словам, для решения этой проблемы необходимо создать «военный Шенген».

Также сообщалось, что подросток сбежал из Калининградской области в Польшу, чтобы получить шенгенскую визу. Польские пограничники задержали его и отправили обратно в Россию. Известно, что 15-летний школьник отправился в одиночку в город Багратионовск. Там благодаря навыкам скалолазания он перебрался через забор, установленный на российско-польской границе. Затем подросток обратился к польским таможенникам и попросил помощи в оформлении визы.