ЕС включил восьмерых россиян в черный список за распространение химоружия

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Евросоюз включил восьмерых россиян, двух граждан Сирии и одну сирийскую металлургическую компанию в черный список за «распространение химического оружия», сообщается в официальном журнале ЕС. Россияне, указанные в списке, охарактеризованы как «агенты ФСБ», связанные с отравлением оппозиционера Алексея Навального.

Ввиду сохраняющейся угрозы, связанной с распространением химического оружия, ЕС включил десять физических и одно юридическое лицо в черный список за распространение химического оружия, — сказано в тексте документа.

В приложении к нему перечислены восемь граждан РФ, а также два сирийских предпринимателя Шади и Назир Хоурани, совладельцы металлургической компании MHD Houranieh & Sons. Представители Евросоюза назвали данную компанию «ответственной за обеспечение сырьем производств химического оружия в Сирии».

Ранее Евросоюз опубликовал новый пакет санкций против России, в который вошли вошли 30 физических и семь юридических лиц, включая философа Александра Дугина, главу ЦИК Эллу Памфилову, АО «Гознак» и другие организации. Кроме того, под санкции попали музыканты Юлия Чичерина, Николай Расторгуев и Олег Газманов. В числе предприятий, против которых вводятся ограничения, — корпорация «Иркут», ОАО «Завод имени В. А. Дегтярева» и МКБ «Факел».

До этого Европейский совет утвердил шестой пакет санкций против России и Белоруссии. Новые ограничения коснулись импорта сырья, российских банков и СМИ. Шестой пакет ограничений предусматривает отказ от ввоза нефти и нефтепродуктов из РФ, который будет реализован в течение 6–8 месяцев. В рамках новых санкций такие банки как Сбербанк, Россельхозбанк и Московский кредитный банк будут отключены от SWIFT, а телеканалы «Россия 24», «Россия РТР» и «РТР Планета» перестанут вещать в Европе.