ЕС узурпирует подлинные ценности: Пушков об угрозах гостям парада Победы

Фото: СФ РФ

Сенатор Алексей Пушков

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас пригрозила «последствиями» европейским лидерам, которые отпразднуют 80-летие Победы в Москве. О намерении приехать на парад Победы заявили премьер Словакии Роберт Фицо, президент Сербии Александр Вучич и другие. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в эксклюзивной колонке для NEWS.ru рассказал, что грозит тем, кто не испугается угроз Каллас, и как ценности в Европе подменяются властными интересами.

Кого и как накажут за посещение парада Победы в Москве

Официальных действий по отношению к гостям торжеств Еврокомиссия предпринимать, видимо, не будет. Она уже заявила, что руководителей государств-членов не накажут за посещение парада Победы. Это, вероятно, продиктовано желанием избежать дополнительных расколов в Евросоюзе, где и без того хватает разногласий: вокруг отношений с Россией, помощи Украине, а также коммуникации с президентом США Дональдом Трампом.

Сейчас у них будут дополнительные трещины, ведь Соединенные Штаты не станут вести переговоры с Евросоюзом относительно пошлин: Трамп намерен договариваться только с национальными лидерами и отдельными странами. Он не воспринимает Евросоюз как наднациональную организацию и не считает, что руководство ЕС имеет те же полномочия, что и избранный президент Соединенных Штатов. Таким образом, с каждым государством США будут вести переговоры персонально. Это дополнительное испытание на разрыв уже и без того туго натянутой ткани политических отношений внутри ЕС.

Другое дело, что Роберт Фицо своим приездом в Москву, конечно, вызовет очередной приступ ненависти. Он явно мужественный человек — ему уже дали один сигнал с покушением, когда он едва избежал смерти. Потом был другой — в виде наверняка поддержанных Евросоюзом протестов в Братиславе с украинскими флагами. Естественно, ЕС к Фицо относиться будет хуже. Поэтому, думаю, официальных последствий не будет, а вот на персональном уровне они возможны.

Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press Роберт Фицо

Что касается стран-кандидатов, то, вероятно, в ЕС не станут замыкать свою долгосрочную стратегию на такие отдельные, пусть даже высоко символичные события. Однако переговоры о членстве Сербии могут быть на время заморожены. Но ее в любом случае еще не скоро примут в Союз. Перспективу этого в Брюсселе используют для давления на Белград и выбивания из него уступок — вряд ли ЕС откажется от этой линии.

Какие ценности на самом деле защищает Евросоюз

В Брюсселе заявляют, что поездка в Москву на День Победы не отвечает «критериям вступления в ЕС» и европейским ценностям. Что же это за критерии и ценности такие? Это аморальная позиция: даже самые острые разногласия по современным вопросам не должны перекрывать значение победы над нацизмом.

Обратите внимание: официально в странах Евросоюза нам не объявляют войну. Недалекие политики вроде главы МИД ФРГ Бербок признавали, что «пребывают в состоянии конфликта» с РФ, но свои посольства в Москве страны Запада не закрывают, дипломатические отношения сохраняются.

Все знают, какой вклад Советский Союз внес в разгром войск гитлеровской Германии и какое значение это имело для Европы. Поэтому я считаю, что руководство ЕС сейчас занимается надругательством над подлинными европейскими ценностями. Они, по сути, отрицают ценность Победы, хотя давно признано, что это была самая большая угроза для человечества за все время его существования. В ЕС сегодня категорически осуждают Россию за СВО, но ведь само по себе это осуждение лицемерно. Потому что они и спровоцировали эти военные действия своим стремлением втянуть Украину в военный альянс НАТО.

Фото: Anna Ross/dpa/Global Look Press Кая Каллас

Повторю еще раз: демонстративное игнорирование Дня Победы в Москве ставит под сомнение ценность победы над Гитлером. А это подлинная ценность, на которой построена вся послевоенная Ялтинско-Потсдамская система. Именно на этой основе союзниками по антигитлеровской коалиции был выстроен послевоенный миропорядок: мы отрицаем нацизм, фашизм, мы ему нанесли поражение и не допустим его возрождения. Это была абсолютная ценность объединения.

У участников коалиции были разные политические позиции, геополитические интересы и договоренности, но общая ценность была именно эта — не допустить возрождения нацизма в мире. А сейчас в ЕС ставится под сомнение важность победы над нацизмом как несущая конструкция всей мировой политической системы. Они не предлагают возродить нацистскую партию Германии и воссоздать концлагеря. Но они ставят нынешний политический конфликт с Россией превыше всего остального, чем подрывают основы всего послевоенного миропорядка.

Кто и почему узурпировал европейские ценности

Правящие либеральные круги ЕС выдают за «европейские ценности» свои властные интересы. Все, что соответствует их политике, они и объявляют значимым. Убедительный пример: евролибералы заявляют, что позиции правых партий, которые, кстати, соблюдают все демократические нормы, — Марин Ле Пен во Франции, «Альтернатива для Германии» (АдГ) и другие — не соответствуют ценностям ЕС. А почему, собственно? С каких пор массовая миграция, включая автоматический прием нелегалов, вдруг стала «ценностью»? Или политика санкций против России?

Фото: IMAGO/Vincent Isore/Global Look Press Марин Ле Пен

С какой стати либералы узурпировали приоритеты Европы и их понимание? Они что, единственные европейцы? За Ле Пен во Франции готовы проголосовать 37%, за АдГ — четверть немцев. По последним опросам она вообще вышла вперед, опередив ХДС. Партию реформ Найджела Фараджа в Британии поддерживают более 25% граждан — она также на первом месте по популярности. Вот эти огромные сегменты населения — они что, не европейцы лишь потому, что не разделяют либеральные ценности? Такой подход и есть признак диктатуры, которую пытаются установить в Европе ныне правящие ею силы.

Я убежден, что те лидеры, которые приедут в Москву на 80-летие Победы, лишь выиграют. Они продемонстрируют не только политическую самостоятельность, но и свою приверженность подлинным ценностям. Потому как есть вещи куда более значимые, чем переговорный процесс о вступлении в ЕС. А ориентироваться на «ценности» главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая их подстраивает под свои интересы, не только неправильно по сути, но и противоречит подлинным интересам народов этих стран.

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