ЕС может ужесточить санкционную политику в отношении России В ЕС заявили о готовности ужесточать санкционную политику в отношении России

Фото: Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

Страны — члены Европейского союза заявили готовность ужесточать санкционную политику в отношении России после согласования девятого пакета антироссийских санкций, передает РИА Новости со ссылкой на итоговый документ по окончании саммита организации. Ранее страны ЕС договорились о введении новых санкций против РФ.

ЕС остается готовым продолжать усиливать санкционную политику, — говорится в заявлении.

Новые ограничения ЕС затронут до 200 физлиц, компаний и организаций, в частности три банка и предприятия ВПК. Рестрикции могут коснуться инвестиций в горнодобывающий сектор РФ, а также будут включать запрет на трансляцию четырех телеканалов.

Замглавы МИД РФ Александр Грушко отметил, что введением новых санкций в отношении России Евросоюз подрывает собственные интересы, но таков выбор Брюсселя. По его словам, политический класс Европы идет по пути саморазрушения.

Он добавил, что российская сторона сожалеет о выборе Брюсселя, поскольку на протяжении многих лет пыталась выстраивать с ЕС равноправные экономические отношения, которые обеспечивали бы основу для взаимодействия как в этой, так и в других сферах. Теперь же это «выброшено за ненужностью ради достижения каких-то абсолютно мифических геополитических целей», сказал Грушко.