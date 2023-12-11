Евросоюз увеличит численность миссии в Армении Боррель: ЕС увеличит численность миссии в Армении со 138 до 209 человек

Фото: Johannes Neudecker/dpa/Global Look Press

Главы МИД стран Евросоюза приняли решение увеличить численность гражданской миссии в Армении, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции. По его словам, которые приводит Armenia Today, в республику будет направлен дополнительно 71 сотрудник.

Сегодня Совет ЕС принял решение усилить нашу гражданскую миссию в Армении, увеличив наше присутствие на земле со 138 до 209 человек, это важное увеличение численности миссии и это способ повысить стабильность международной границы Армении с Азербайджаном, — сказал Боррель.

7 декабря в совместном заявлении администраций президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, сделанном по итогам переговоров, сообщалось о достижении договоренности по укреплению доверия между двумя странами. Обе страны подтвердили намерение нормализовать отношения и достичь мирного договора на основе уважения принципов суверенитета и территориальной целостности.

Председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Буяр Османи поддержал переговоры о заключении мирного договора между Арменией и Азербайджаном. Он также выразил готовность ОБСЕ предоставить площадку для конструктивного диалога.