Турецкие дроны начнут производить на Украине Производство Bayraktar на Украине может начаться в 2025 году

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Производство беспилотников Bayraktar на Украине может начаться в 2025 году, сообщил генеральный директор компании Халук Байрактар, которого цитирует Yeni Akit. По его словам, речь идет о боевых БПЛА Bayraktar TB2 и Bayraktar Akinci.

Строительные работы на местном дочернем предприятии Baykar [на Украине], ООО «Авиа венчурс», идут в соответствии с планом, а открытие намечено на 2025 год, — сказал Байрактар.

Он добавил, что основная часть подготовительных работ на предприятии уже ведется. По словам Байрактара, планируется, что уже в июле завод будет электрифицирован.

В конце апреля министр стратегической промышленности Украины Александр Камышин сообщил, что Киев заключил три контракта с турецким производителем беспилотников Baykar. Он уточнил, что соглашения с двумя предприятиями украинского оборонно-промышленного комплекса были подписаны на выставке авиатехники Teknofest 2023 в Стамбуле.

В августе 2022 года на Украине рассказали о планах строительства завода для выпуска турецких ударных беспилотников Bayraktar на территории страны. В Киеве отмечали, что локализация производства позволит использовать при сборке БПЛА в том числе украинские комплектующие. Глава компании прошлым летом сообщал, что завод на Украине планируют построить за два года.