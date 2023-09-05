ЕС уготовил странам Африки неожиданный сюрприз на фоне роста влияния России Bloomberg: ЕС воспользуется отсутствием Путина и Си Цзиньпина на саммите G20

Фото: Jochen Tack/Global Look Press

Евросоюз решительно настроен воспользоваться отсутствием президента России Владимира Путина на саммите G20 для того, чтобы укрепить связи с африканскими правительствами, пишет Bloomberg, ссылаясь на источники, знакомые с планами Брюсселя. Как утверждается, ЕС даже уготовил Африканскому союзу неожиданный сюрприз — статус постоянного члена G20 на фоне роста регионального влияния Москвы.

Блок из 27 стран намерен продемонстрировать серьезность планов по пересмотру отношений с Африкой, несмотря на тяжелое наследие колониализма, — сказано в публикации.

Как ожидается, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Европейского совета Шарль Мишель и канцлер ФРГ Олаф Шольц проведут в кулуарах саммита серию встреч с представителями ЮАР, Египта, Нигерии и Коморских Островов. Стороны обсудят украинский кризис, а также его последствия для глобальной продовольственной безопасности. Кроме того, на повестке переговоров будут стоять вопросы улучшения условий для частных инвестиций и инфраструктурных проектов в Африке.

Ранее политолог Андрей Перла объяснил, почему президент России Владимир Путин и его коллега из КНР Си Цзиньпин решили не посещать саммит G20. По словам эксперта, сама организация является обычной «говорильней» и не рассчитана на принятие серьезных решений. Этому, в частности, препятствуют серьезные противоречия между участниками.