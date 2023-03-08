ЕС ударил по российским силовикам, уличенным в насилии над женщинами ЕС ввел санкции против офицеров и полицейских за нарушение прав женщин

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Евросоюз ввел санкции против двоих полицейских и двоих военных из России за нарушение прав женщин и насилие над ними, следует из постановления, опубликованного в официальном журнале ЕС. Всего в «черный список» вошло девять физических и три юридических лица.

Совет ЕС выразил озабоченность диспропорциональным эффектом, который вооруженные конфликты продолжают оказывать на женщин и девочек по всему миру, а также повсеместным использованием в ходе конфликтов насилия, в том числе сексуального, офлайн и онлайн, — говорится в документе.

Санкции были введены против подполковника полиции Москвы Александра Федоринова и его подчиненного Ивана Рябова, а также, как сказано в документе, командира Отдельной дивизии оперативного назначения имени Ф. Э. Дзержинского Росгвардии генерал-майора Николая Кузнецова и командира 90-й танковой дивизии генерал-майора Рамиля Ибатуллина.

«Дождь» (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) ранее публиковал аудиозаписи, на которых, предположительно, Рябов избивает троих девушек, задержанных за участие в пацифистском митинге, в ОВД Братеево. По информации издания, силовик говорил, что за насилие над ними ему ничего не будет. Задержанные рассказали «Дождю», что силовик не только избивал их, но и душил пакетом, а также угрожал им пистолетом и называл маргиналками.

В санкционный список также вошли двое граждан Афганистана и двое граждан Южного Судана. В перечне также есть три юридических лица: Карчакская тюрьма для женщин в Иране, Республиканская гвардия Сирии и Канцелярия начальника управления военной безопасности Мьянмы.

Всем физическим лицам из «черного списка» запрещен въезд в ЕС, а их финансовые активы, если таковые будут обнаружены в евробанках, подлежат заморозке.

В декабре Канада ввела санкции против российских государственных ведомств. Под рестрикции попали Министерство внутренних дел, Следственный комитет, Федеральная служба исполнения наказаний, Министерство юстиции и Центральный избирательный комитет.