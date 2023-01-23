ЕС согласовал создание гражданской миссии в Армении

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Министры иностранных дел Евросоюза утвердили гражданскую миссию в Армении (EUMA) для урегулирования обстановки в приграничных районах страны, следует из заявления Совета ЕС. В задачи EUMA входит создание условий для нормализации отношений между Ереваном и Баку. Мандат миссии рассчитан на два года. Совет планирует назначить главу миссии в ближайшее время.

Совет ЕС согласовал сегодня создание гражданской миссии ЕС в Армении. Ее задачей станет повышение доверия в приграничных районах Армении и создание условий, способствующих нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, — сказано в заявлении.

Представители миссии будут патрулировать приграничные районы Армении, после чего будут направлять доклады в Брюссель о текущей обстановке.

Миссия будет способствовать посредническим усилиям главы Европейского совета Шарля Мишеля, — сказано в заявлении.

Пресс-служба Совета ЕС отмечает, что создание миссии имеет особое значение в условиях противостояния Евросоюза и России. Она должна поспособствовать усилению влияния ЕС в Закавказье.

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян поприветствовал решение ЕС направить гражданскую миссию в приграничные районы страны. В своем Twitter-аккаунте он написал, что армянские власти будут охотно сотрудничать с данной миссией и оказывать ей поддержку.

Мы очень приветствуем решение ЕС направить в Армению полноценную гражданскую миссию. Мы будем охотно сотрудничать с миссией и поддерживать ее деятельность. Эта миссия будет способствовать миру, стабильности и безопасности в регионе, — написал Мирзоян.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что мирные переговоры с Арменией зашли в тупик из-за нежелания армянской стороны ответить на предложение о подписании мирного соглашения. По его словам, соглашение будет очень простым и будет основываться на фундаментальных принципах международного права.