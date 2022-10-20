ЕС согласовал санкции против Ирана за поставки беспилотников ЕС согласовал санкции против лиц и организации из Ирана, поставляющих БПЛА

Фото: Iranian Army Office/Keystone Press Agency/Global Lool Press

Евросоюз согласовал санкции против трех лиц и одной организации, связанных с поставками беспилотников России, передает ТАСС со ссылкой на представительство председательствующей в настоящее время в ЕС Чехии. Уточняется, что ограничения вступят в силу 20 октября после завершения технической процедуры оформления.

Письменная процедура завершена, санкции вступят в силу сегодня после полудня после публикации в официальном журнале, — говорится в сообщении.

Также в представительстве сообщили, что меры против компаний, поставляющих иранские дроны, постпреды стран ЕС согласовали в рекордное время после трех дней обсуждений.

Ранее иранский постпред при ООН Амир Саид Иравани заявил, что Тегеран категорически отвергает утверждения о передаче Ираном России беспилотников. Начавшаяся кампания дезинформации против республики вызывает разочарование, отметил он.

Официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс при этом сообщил, что США не готовы поверить в то, что Иран не поставлял беспилотники России, несмотря на заверения представителя иранской миссии при ООН. По его словам, поставки иранских дронов в РФ «будут иметь последствия».