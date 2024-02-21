Названы сроки вступления в силу новых санкций ЕС против России 13-й пакет санкций ЕС против России вступит в силу 24 февраля

Фото: Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

Послы Евросоюза согласовали 13-й пакет антироссийских санкций, следует из сообщения на странице бельгийского представительства в Совете ЕС в соцсети Twitter (X). Под ограничения попадут около 200 физических и юридических лиц, меры вступят в силу 24 февраля.

Послы ЕС только что достигли принципиального согласия по 13-му пакету санкций <...>. Теперь пакет пройдет письменную процедуру утверждения Советом ЕС и будет формально утвержден к 24 февраля, — говорится в сообщении.

При этом уточняется, что ограничения вводятся в связи с проведением Россией специальной военной операции на Украине.

Ранее Европейский союз продлил действие антироссийских санкций. Согласно постановлению Совета ЕС, ограничительные меры будут актуальны до 24 февраля 2025 года. При этом уточняется, что речь идет о рестрикциях от 2022 года, введенных после присоединения Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей к России. Вместе с тем в ЕС не исключили возможность принятия дополнительных ограничительных мер против Москвы в случае необходимости.

В свою очередь глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявлял, что страна не будет блокировать 13-й пакет санкций Евросоюза против России. По его словам, в ходе подготовки ограничений удалось исключить те пункты, которые противоречили интересам Будапешта.