ЕС согласовал 11-й пакет санкций против России

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Постпреды ЕС на заседании в Брюсселе согласовали 11-й пакет санкций против России, заявило представительство Швеции в Twitter. Указывается, что новый пакет включает меры по борьбе с обходом ограничений, а также расширяет список индивидуальных санкций.

Сегодня постоянные представители ЕС согласовали 11-й пакет санкций против России, — говорится в сообщении.

Пресс-служба постпредства России при ЕС ранее заявила, что разрабатывая 11-й пакет санкций, который будет включать рестрикции в отношении третьих стран, в Брюсселе не просчитали риски для самого Евросоюза. По мнению российских представителей, подобные меры могут оказать негативный эффект в экономическом и политическом плане для Европы.

До этого японское издание Nikkei Asia сообщило, что наращивание поставок российской нефти в Индию позволило предотвратить глобальный экономический кризис. По мнению обозревателей, отказ Индии от старых поставщиков неожиданно стал «спасением для Европы», освободив для нее больше нефти из ОАЭ, Саудовской Аравии и Ирака.

До этого кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев заявил, что в России возобновился рост импорта, который хотя и не вернулся пока к показателям до СВО, но значительно увеличился по сравнению с II и III кварталами прошлого года. По его словам, это приводит к росту спроса на валюту.