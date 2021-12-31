ЕС собирается присвоить газу и атомной энергетике «зелёный» статус

Брюссель при определённых условиях может классифицировать атомную энергетику и природный газ как «зелёные» источники энергии в рамках таксономии ЕС, сообщает Financial Times, ссылаясь на текст документа. Согласно изданию, такое решение может быть принято благодаря тому, что группа стран, в которых эти виды энергии являются основными, потребовали, чтобы европейский регулятор не принимал санкции в отношении государств, использующих «спорные» источники энергии.

Энергетическая таксономия ЕС является частью «Зелёной сделки», принятой в рамках борьбы с глобальным потеплением и изменением климата. Одним из её аспектов является достижение «климатической нейтральности», в частности благодаря инвестициям в экологически безопасные проекты.

Европейская комиссия проложила путь для инвестиций в новые атомные электростанции как минимум на следующие два десятилетия, а в природный газ — как минимум на десятилетие, — сообщает FT.

Отмечается, что активную роль в продвижении проекта приняла Франция, большая часть энергии которой вырабатывается на АЭС.

В канун Нового года Германия объявила о закрытии трёх из шести атомных электростанций, функционировавших с середины 80-х годов. Такая мера была принята правительством для того, чтобы показать нацеленность страны на переход к возобновляемым источникам энергии.