ЕС с 1 января запретит поездки в Великобританию из-за пандемии

https://static.news.ru/photo/bcc4fc48-445d-11eb-885e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vuk Valcic/Keystone Press Agency/Global Look Press

С 1 января 2021 года Великобритания войдёт в список государств, поездки на территорию которых ЕС запрещает в связи с пандемией коронавирусной инфекции нового типа. Об этом во вторник, 22 декабря, сообщили представители Еврокомиссии.

За последние несколько дней более 20 стран, включая Россию, ограничили авиасообщение с Великобританией. Большинство из них приостановили и приём рейсов. Указанные меры связаны с тем, что британские учёные обнаружили в стране новый штамм коронавируса. Они сообщили, что он может распространяться быстрее уже известных разновидностей патогена. По словам старшего советника правительства по медицинским вопросам Патрика Вэлланса, сейчас новый штамм доминирует в британской столице.

1 января завершится переходный период после выхода Великобритании из состава ЕС. После этого королевство попадёт в список государств, границы с которыми ЕС закрыл на фоне пандемии. В заявлении отмечается, что до конца декабря по поводу Великобритании будут действовать правила свободного передвижения. В рамках пока ещё функционирующих норм страны — члены ЕС не должны отказывать во въезде людям из королевства.

После окончания переходного периода на Великобританию будет распространяться рекомендация Совета ЕС о временном ограничении несущественных поездок в Евросоюз и возможном снятии такого ограничения впоследствии, — цитирует ТАСС заявление Еврокомиссии.

Как ранее передавал NEWS.ru, распространение коронавируса нового типа в Европе станет возможно взять под контроль к концу 2021 года, считают в Еврокомиссии.

В ЕК пояснили, что это станет возможным, когда более 70% населения будут обладать защитой от заболевания, полученной, в частности, в результате вакцинации.