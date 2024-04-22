ЕС рассмотрит запрет импорта российского СПГ в очередном пакете санкций

Фото: Jens BÃ�ttner/dpa/Global Look Press

В Евросоюзе планируют рассмотреть идею включения в 14-й пакет санкций запрета на импорт сжиженного природного газа из России, заявил министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрем перед встречей глав внешнеполитических ведомств стран Европейского союза. Профильный совет ЕС 22 апреля обсудит в Люксембурге военную помощь Украине, положение дел в Судане и ситуацию на Ближнем Востоке.

Введение 14-го пакета санкций — это одна из самых важных задач. Мы будем добиваться включения в пакет запрета на импорт СПГ, — заявил Билльстрем.

Ранее Министерство финансов США внесло в санкционный список проект «Арктик СПГ-2». Порядка 40% акций принадлежат иностранным компаниям, в том числе японским, остальными владеет НОВАТЭК. После введения ограничений организация предупредила партнеров о форс-мажоре по участию.

Позже стало известно, что НОВАТЭК рассматривает возможность сокращения линий сжижения на заводе «Арктик СПГ-2» до двух. Третью линию компания собирается использовать на заводе «Мурманский СПГ». Компания планировала открыть очередную линию «Арктик СПГ-2» в 2026 году, но из-за санкций лишилась доступа к танкерам ледового класса.