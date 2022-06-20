ЕС продлил санкции против Крыма и Севастополя Евросовет продлил на год санкции в отношении Крыма и Севастополя

Фото: Aleksey Ivanov/ TV Zvezda/Global Look Press

Евросоюз продлил ранее введенные санкции в отношении Крыма и Севастополя до 23 июня 2023 года, гласит официальное заявление Евросовета. В частности, физлицам и организациям-резидентам ЕС запрещено закупать продукцию из российского региона. Ограничения также касаются туристической отрасли и инвестиций в ряд экономических секторов.

Сегодня Совет ЕС решил продлить до 23 июня 2023 года санкции, введенные в ответ на незаконную аннексию Крыма и Севастополя, — сказано в сообщении.

Данное решение вступит в силу после публикации в официальном журнале ЕС.

Тем временем во многих западных странах наблюдается дефицит целого ряда продуктов. Известно, что в магазинах Японии нет салями из-за вспышки чумы свиней в Африке. В Германии же существует дефицит бутылочного пива из-за конфликта на Украине. США столкнулись с дефицитом попкорна.