Евросоюз продлил ранее введенные санкции в отношении Крыма и Севастополя до 23 июня 2023 года, гласит официальное заявление Евросовета. В частности, физлицам и организациям-резидентам ЕС запрещено закупать продукцию из российского региона. Ограничения также касаются туристической отрасли и инвестиций в ряд экономических секторов.
Сегодня Совет ЕС решил продлить до 23 июня 2023 года санкции, введенные в ответ на незаконную аннексию Крыма и Севастополя, — сказано в сообщении.
Данное решение вступит в силу после публикации в официальном журнале ЕС.
Тем временем во многих западных странах наблюдается дефицит целого ряда продуктов. Известно, что в магазинах Японии нет салями из-за вспышки чумы свиней в Африке. В Германии же существует дефицит бутылочного пива из-за конфликта на Украине. США столкнулись с дефицитом попкорна.