ЕС продлил действие санкций 2014 года против России

Фото: Daniel Kalker/dpa/Global Look Press

Совет Евросоюза продлил на шесть месяцев действующие с 2014 года персональные санкции против России за «подрыв суверенитета Украины», сообщается в заявлении Евросовета. Представители европейского объединения также напомнили, что после событий 24 февраля 2022 года Брюссель принял решение о значительном расширении рестрикций против РФ. Ограничения затронули политическую верхушку России, а также крупный бизнес, военных и сотрудников СМИ.

Совет принял сегодня решение пролонгировать рестрикции против лиц, ответственных за подрыв или угрозу территориальной целостности Украины, ее суверенитета и независимости на шесть месяцев, до 15 марта 2023 года, — сказано в заявлении.

Санкции 2014 года были введены Евросоюзом в связи с присоединением Крымского полуострова к России. Ограничения были введены против российских и украинских лиц и организаций, причастных, по мнению ЕС, к «дестабилизации политической ситуации на Украине».

В июне Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Западом принято более 10 тысяч санкций, связанных с Россией. При этом абсурдными она назвала не только количество санкций, но и основания для их введения.

До этого сервис Castellum.AI назвал Россию страной, в отношении которой было введено больше всего санкций за несколько лет. Всего с учётом предыдущих мер на Россию с 2014 года и по состоянию на 7 марта 2022 года было наложено 5532 санкции. По количеству ограничений РФ значительно опережает идущие следом Иран, Сирию и КНДР. По сообщению сервиса, больше всего санкций в отношении России ввели США, Канада, Швейцария, Евросоюз и Франция, при этом большая часть ограничений индивидуальна.