ЕС призвал Боснию и Герцеговину ввести визовый режим для россиян Vijesti: ЕС призвал Боснию и Герцеговину ввести визовый режим для россиян

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Евросоюз призвал Боснию и Герцеговину ввести визовый режим для граждан России. Такое предложение поступило стране для соответствия стандартам политики безопасности как кандидату на вступление в Европейский союз, пишет черногорское издание Vijesti.

Как сообщает издание, представители делегации Евросоюза ждут от Боснии и Герцеговины соответствия внешней и торговой политике, а также политике безопасности, принятой ЕС. Предложение ввести визовый режим для россиян позволит балканской стране обеспечить функционирование безвизового режима с Европейским союзом.

Посольство России в Сараево заявило, что Евросоюз выдвигает слишком много требований к Боснии и Герцеговине. Действующие соглашения позволяют двум странам создавать благоприятные условия для развития отношений, считают в посольстве. В ведомстве уточнили, что безвизовый режим с Россией соответствует интересам БиГ, которую «ЕС стремится превратить в колонию».

Президент России Владимир Путин ранее подписал закон о ратификации соглашения между правительствами РФ и Белоруссии о взаимном признании виз. Документ был опубликован на сайте правовой информации и начнет действовать с 1 февраля 2023 года. Соглашение будет действительно до тех пор, пока одна из сторон не уведомит другую о намерении его расторгнуть.