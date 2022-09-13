Евросоюз призвал Баку и Ереван прекратить боевые действия на границе Спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу Клаар призвал Баку и Ереван к прекращению интенсивных обстрелов на границе

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Евросоюз призывает Баку и Ереван к снижению напряженности и прекращению интенсивных обстрелов на границе, написал в соцсетях специальный представитель ЕС по Южному Кавказу Тойво Клаар. Он отметил, что Европа находится в тесном контакте с обеими сторонами.

Евросоюз находится в тесном контакте со сторонами, чтобы способствовать снижению напряженности, — написал Клаар.

В ночь на 13 сентября в Минобороны Азербайджана сообщили о боевом столкновении на границе с Арменией. В военном ведомстве отметили, что вооруженные силы Армении устроили масштабную диверсию на границе между двумя странами. Ереван, в свою очередь, обвинил Баку в том, что его военные открыли интенсивный огонь по направлению городов Горис, Сотк и Джермук.

К утру стороны договорились о прекращении огня в приграничных районах с 08:00 мск. Как отмечали СМИ, армянская сторона нарушила эту договоренность, однако с 09:15 (08:15 мск) тишина все же установилась.

Следственный комитет Армении из-за обстрелов на границе возбудил уголовное дело по двум статьям УК. Расследование инцидента будет проводиться на основании статей об агрессии и военных преступлениях.