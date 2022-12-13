ЕС принял решение по заявке Боснии и Герцеговины на статус кандидата

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Европейский союз принял решение по заявке Боснии и Герцеговины на получение статуса кандидата на вступление в объединение, сообщает Europa Press со ссылкой на нескольких дипломатических чиновников. По данным испанского агентства, соответствующее решение приняли министры стран ЕС по европейским делам, «признав перспективность Сараево в евроблоке».

Это решение было принято в рамках встречи министров европейских дел в Брюсселе и будет одобрено на саммите лидеров ЕС в этот четверг. Соглашение следует указаниям Европейской комиссии, которая вынесла положительное заключение в октябре прошлого года, — гласит сообщение информагентства.

Отмечается, что статус кандидата на вступление в Европейский союз обусловлен «проведением масштабных реформ в области правосудия и борьбы с коррупцией» в стране.

Ранее сообщалось, что власти бывшей югославской республики Боснии и Герцеговины стали одной из стран, которые без экивоков определили свою позицию относительно начатой почти месяц назад специальной операции РФ. Однако государство не присоединилось к антироссийским санкциям, поскольку против выступает руководство Республики Сербской — сербской части страны.

Член президиума Боснии и Герцеговины от сербского народа Милорад Додик на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что в дальнейшем готов развивать сотрудничество с Россией. Он отметил, что вопрос взаимодействия представляет для него особую важность.