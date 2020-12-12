ЕС примет решение о допуске вакцины Pfizer до 27 декабря

https://static.news.ru/photo/4a46844a-3d3a-11eb-a879-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andrew Harnik / Pool Via Cnp/Global Look Press

Регулятор Евросоюза примет решение о допуске вакцины от коронавируса совместного производства Pfizer и BioNTech до 27 декабря, заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

Она отметила, что если применение вакцины получит одобрение в ЕС, в скором времени начнутся поставки препарата в Европу и можно будет организовать вакцинацию населения.

Европейское агентство по лекарственным препаратам сообщило, что решение о допуске будет принято до 27 декабря. Нам нужно немного подождать. Сразу после этого начнутся поставки в страны ЕС, а в январе появится возможность приступить к вакцинации, — приводит слова канцлера ТАСС.

По мнению Меркель, первые прививки можно будет сделать уже через несколько дней после того, как препарат будет одобрен европейским регулятором.

Ранее NEWS.ru писал, что канцлер Германии Ангела Меркель анонсировала введение в стране жёсткого карантина. Непродовольственные магазины и предприятия сферы услуг будут закрыты, работодателей призвали перевести сотрудников на удалённую работу. В общественных местах будут запрещены употребление алкоголя и продажа пиротехники вплоть до 10 января 2021 года.