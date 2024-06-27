В ЕС придумали ответ на контрсанкции России РБК: ЕС разрешил компаниям судиться с Россией из-за контрсанкций

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Евросоюз в рамках 14-го пакета антироссийских санкций ввел механизм, который позволит европейским компаниям требовать через суды компенсацию за «причиненный им в России ущерб», пишет РБК. Это, как заявляют в Брюсселе, стало ответом на российский контрсанкционный институт временного управления иностранными активами и на взыскания с европейских компаний в российских судах.

Как сообщает издание, теперь любые граждане или компании ЕС могут потребовать через суд компенсации за ущерб, причиненный в результате решения суда третьих стран по требованиям лиц и компаний, входящих в различные санкционные списки ЕС. Также Евросоюз запретил вступать в сделки с любыми российскими компаниями и организациями, которые подали иск против европейской компании.

Ранее Евросоюз принял 14-й пакет санкций, в который вошли ограничения на транзит российского сжиженного природного газа через европейские порты. Помимо прочего, рестрикции были введены против 116 физических и юридических лиц из РФ.

Независимый финансовый аналитик Александр Разуваев заявил, что новый, 14-й пакет санкций Евросоюза против России несильно повлияет на экономику страны. Как он отметил в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня», не нужно ожидать падения курса рубля на фоне санкций.