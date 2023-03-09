ЕС предупредил Грузию о риске лишиться поддержки из-за протестов Депутат Европарламента Мурешан: ЕС лишит Грузию поддержки из-за подавления протеста

Фото: Zheng Huansong/Global Look Press

Подавление протестов граждан и «недемократические тенденции» могут лишить Грузию значительной части поддержки Евросоюза. Об этом в интервью румынскому телеканалу Digi 24 заявил депутат Европарламента Зигфрид Мурешан. По его словам, еще в 2022 году Грузия отставала от Молдавии и Украины, а сейчас проблемы Тбилиси стали еще заметнее.

Летом 2022 года главы государств и правительств ЕС одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в организацию. При этом Грузии подобный статус обещали предоставить после выполнения ряда условий.

Грузия рискует лишиться значительной поддержки. Я надеюсь, что этого не произойдет, потому что мы также хотим, чтобы по соседству с нами были безопасные, стабильные и процветающие государства. Но если будет заметно влияние недемократических тенденций в Грузии, ЕС будет вынужден уменьшить свою поддержку, — сказал Мурешан.

По словам евродепутата, ЕС наблюдает в стране запугивание гражданского общества из-за закона «О прозрачности иностранного влияния», что «совсем не соответствует европейским стандартам» и ставит под угрозу курс страны. Мурешан подчеркнул, что в ЕС ожидают, что люди смогут свободно выражать свое мнение.

7 марта парламент Грузии большинством голосов принял законопроект об иноагентах в первом чтении, что спровоцировало беспорядки в Тбилиси. Протестующие против принятия закона начали собираться у здания парламента в Тбилиси с раннего утра, вечером митинг перерос в столкновения с полицией.

Протестующие забрасывали силовиков «коктейлями Молотова», спецназ применял водометы и слезоточивый газ. Известно об одном возбужденном деле о нападении на полицейского. Также в МВД страны сообщили о нескольких пострадавших правоохранителях.