Евросоюз намерен в ходе международной конференции по Ливии призвать совбез ООН активно применять санкции в отношении нарушителей эмбарго на поставку оружия в эту страну.
Сообщество выступает за скрупулёзное соблюдение этого запрета. Снижение количества оружия должно привести к военной деэскалации в стране,
Некоторое время назад аналогичное предложение высказал глава МИД Италии Луиджи Ди Майо. Он также отметил, что необходимо исключить любое внешнее влияние на ситуацию в Ливии.
Ранее NEWS.ru писал, что президент Турции призвал положить конец «агрессивному поведению» фельдмаршала Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтара. По его словам, тот мешает мирному разрешению кризиса в стране.
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