https://static.news.ru/photo/f90e4d30-3ad1-11ea-82c4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jeremy Hogan/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Евросоюз намерен в ходе международной конференции по Ливии призвать совбез ООН активно применять санкции в отношении нарушителей эмбарго на поставку оружия в эту страну.

Сообщество выступает за скрупулёзное соблюдение этого запрета. Снижение количества оружия должно привести к военной деэскалации в стране, сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник в Брюсселе.

Некоторое время назад аналогичное предложение высказал глава МИД Италии Луиджи Ди Майо. Он также отметил, что необходимо исключить любое внешнее влияние на ситуацию в Ливии.

Ранее NEWS.ru писал, что президент Турции призвал положить конец «агрессивному поведению» фельдмаршала Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтара. По его словам, тот мешает мирному разрешению кризиса в стране.