ЕС поставил Украине условие будущего финансирования

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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС готов в будущем финансировать восстановление Украины только при одном условии. Это произойдёт только в обмен на реформы в стране. Об этом фон дер Ляйен сообщила на пресс-конференции по итогам саммита Евросоюза в Брюсселе, пишет ТАСС.

Глава ЕК отметила, что привлечение инвестиций на Украину Евросоюз будет разрабатывать совместно с США. Однако, эти инвестиции должны сопровождаться реформами.

Реформами системы управления, повышением независимости судебной системы, борьбой с коррупцией, чтобы создать позитивные условия для бизнеса, — пояснила фон дер Ляйен.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что страны ЕС подтвердили готовность предоставить Украине дополнительную финансовую помощь. Речь идёт о €9 млрд.