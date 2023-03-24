ЕС поставил рекорд по поставкам в Россию лекарств РИА Новости: ЕС нарастил экспорт лекарств и медизделий в Россию до рекордных €9,9 млрд

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Евросоюз по итогам прошлого года нарастил поставки лекарств и медицинских изделий в Россию до рекордных €9,9 млрд. При этом главными поставщиками оказались Германия и Бельгия, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные европейской статистики.

Агентство отмечает, что Германия поставила в Россию препаратов на €3 млрд, Бельгия — на €2 млрд, на эти две страны пришлась половина всего импорта из ЕС в Россию. В пятерку лидеров по поставкам медицинской продукции на российский фармацевтический рынок вошли Нидерланды (€1 млрд), Словения (€635,5 млн) и Австрия (€619,7 млн).

Основной долей поставок стали расфасованные препараты, которых страны Евросоюза экспортировали на €7,1 млрд, что на 24% больше, чем в 2021 году. Поставки гормональных препаратов выросли на 69%, до €294,8 млн. Антибиотиков не пенициллиновой группы было поставлено на 56% больше, до €245,2 млн. Импорт инсулина в Россию вырос на 345, до €44 млн.

Иммунологические продукты стали вторыми по значимости поставок фармацевтической продукции. Их импорт вырос на 17%, до €1,4 млрд. Значительно увеличились поставки вакцин для животных — на 46,3%, до €110,6 млн.

Кроме этого страны Евросоюза нарастили поставки в Россию медизделий, включая вату, бинты, лейкопластыри. Их импорт вырос почти на 11% и составил €32,7 млн. При этом доля европейской продукции в российском фармацевтическом импорте сократилась с 69% до 65%.

Швейцария стала вторым крупнейшим поставщиком препаратов в Россию после ЕС. Она продала лекарств на €1,9 млрд, заняв долю 12,5%. Тройку лидеров по поставкам замыкает Индия, импорт фармацевтической продукции которой составил €406,8 млн. Это 27% доли на российском рынке.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что дефицита лекарств в российских аптеках в настоящее время нет. Прежде имевшие место логистические сложности преодолены, медикаменты поставляются своевременно, добавил он.