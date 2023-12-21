ЕС порадовал Украину крупной денежной транзакцией Евросоюз отправил Украине последний в этом году транш помощи в €1,5 млрд

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Еврокомиссия перевела Украине последний декабрьский транш в размере €1,5 млрд в рамках программы макрофинансовой помощи 2023 года, сообщила в соцсети Twitter (X) глава европейской организации Урсула фон дер Ляйен. Она напомнила, что общая сумма, предусмотренная пакетом помощи Киеву от ЕС в 2023 году, составила €18 млрд. Также фон дер Ляйен заверила Украину — «соседа и друга», стремящегося стать членом ЕС, — в поддержке.

Сегодня мы перевели последний транш в размере €1,5 млрд из нашего пакета помощи Украине на €18 млрд в 2023 году. Мы должны найти соглашение, чтобы продолжать предоставлять Украине поддержку, необходимую ей для восстановления, восстановления и реформ, — написала политик.

Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден одобрил выделение Украине нового пакета военной помощи на $200 млн. Глава государства уточнил, что «Конгрессу США следует согласовать выделение дополнительного финансирования» на поддержку Киева.

При этом первый заместитель помощника американского президента по нацбезопасности Джонатан Файнер сообщал, что США надеются подтолкнуть Россию в конце 2024 года к переговорам с Украиной на условиях, приемлемых для Киева. По его словам, Вашингтон хочет поставить вопрос следующим образом: либо Москва будет договариваться с Киевом, либо же «будет иметь дело с более сильной Украиной».

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявлял, что военная поддержка Украины должна расшириться, нужно продолжить поставки оружия после саммита ЕС. Он назвал Украину экзистенциальным вопросом для европейского объединения.