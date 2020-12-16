Боррель не смог провести трёхстороннюю встречу по Карабаху

https://static.news.ru/photo/623e7346-4091-11eb-ad1c-fa163e074e61_660.jpg Жозеп Боррель Фото: European Union/XinHua/Global Lok Press

Представители Европейского союза попытались провести трёхстороннюю встречу с министрами иностранных дел Армении и Азербайджана, но сделать этого не удалось, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Поскольку со мной общались оба министра [Армении и Азербайджана], мы попытались установить трёхсторонний контакт — Европейский союз, Армения и Азербайджан, — сказал он.

По его словам, реализовать такое мероприятие было невозможно. В связи с этим глава европейской дипломатии планирует встретиться с обоими министрами отдельно, передаёт ТАСС.

Должность главы МИД Азербайджана занимает Джейхун Байрамов, в Армении его коллега — Ара Айвазян.

Вооружённый конфликт в Нагорном Карабахе возобновился 27 сентября. Баку начал контрнаступательную операцию в ответ на провокации армянской стороны. В ночь на 10 ноября российский и азербайджанский президенты Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также армянский премьер-министр Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе. Военные Азербайджана и Армении остались на занятых позициях, начался процесс обмена военнопленными и телами погибших.

В Нагорном Карабахе находятся российские миротворцы. Они контролируют соблюдение режима прекращения огня. 12 декабря в Минобороны Азербайджана заявили, что были вынуждены ответить на провокационные действия армянской стороны в Нагорном Карабахе, но в настоящее время режим прекращения огня соблюдается, писал NEWS.ru.