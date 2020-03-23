Евросоюз с радостью примет помощь России и Китая в борьбе с коронавирусной инфекцией, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозел Боррель. Сильнее других вирус ударил по Италии, Испании, Германии и Франции.
Дипломат отметил, что после начала эпидемии в Китае европейцы помогали коллегам из КНР.
Не нужно рассматривать помощь как повод для споров. Китаю помогали в прошлом, а теперь помогает сам Китай. Россия, к счастью для неё, страдает несильно. И она в таком положении, что может помочь одной из наиболее пострадавших стран — Италии, — цитирует Борреля «Интерфакс».
По информации издания, Россия перебросила на Апеннины одну из 15 лабораторий войск химзащиты (РХБЗ) вместе с 66 военными медиками, чтобы помочь итальянским медикам.
Как писал NEWS.ru, сегодня Италия — главный очаг инфекции в Европе, в больницах остаются более 46,6 тысячи из 59 тысяч заражённых итальянцев. В стране погибли 7 тысяч человек — более половины от всех жертв мировой пандемии коронавируса COVID-19.
Инфекция привела к повсеместному закрытию границ, сокращению авиаперелётов, обвалам на фондовых рынках и спровоцировала падение цен на углеводороды. К 23 марта заразились более 343 тысяч человек.
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