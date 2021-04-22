ЕС поддержит Чехию в привлечении виновных к взрыву в 2014 году

https://static.news.ru/photo/d3e9e42c-a35a-11eb-b09e-96000091f725_660.jpg Фото: Dalibor Gluck/CTK/Global Look Press

Евросоюз готов оказать поддержку властям Чехии по привлечению к ответственности виновных во взрыве складов боеприпасов в 2014 году в о Врбетице. Об этом заявил официальный представитель ЕС Петер Стано, его словам приводит ТАСС.

Мы поддерживаем все действия Чехии в отношении России. Мы готовы поддержать дальнейшие усилия Чехии по привлечению к ответственности виновных, — сказал Стано.

Прага обвиняет Москву к причастности к взрыву боеприпасов, которые хранились на складах во Врбетице в 2014 году. Якобы взрыв устроили два россиянина: Руслан Боширов и Александр Петров, которых чешские власти называют агентами спецслужб. Они попали на камеры видеонаблюдения, но подтверждения этому не предоставлено. 17 апреля из Чехии были высланы 18 российских дипломатов. Москва ответила зеркально и выслала 20 сотрудников посольства Чехии.

Антироссийскую позицию Чехии поддержали в Совете НАТО. Его члены считают, что Москва проводит дестабилизирующие действия. Также в организации выразили обеспокоенность действиями Москвы в евро-атлантической зоне.

Глава МИД Чехии Якуб Кулганек назвал дипломатический конфликт с Россией размолвкой. Он пояснил, что страны переживают сложный этап чешско-российских отношений и в Праге не несут вину за это. Он потребовал вернуть в Москву высланных сотрудников чешского посольства. Политик подчеркнул, что это не являются ультиматумом. Сенатор Алексей Пушков считает такие действия ультиматумом. По его словам, Прага нарывается либо на понижение уровня дипломатических отношений, либо на их разрыв.