Евросоюз побоялся реализовать свои угрозы в адрес России Politico: инициатива по изъятию российских активов может навредить ЕС

Фото: Daniel Kalker/dpa/Global Look Press

Для изъятия замороженных в Европе российских активов и передачи их Украине нужна правовая основа, пишет Politico. Однако, как отмечается, способа использовать такие средства, который бы не имел тяжелых последствий для экономики ЕС, не существует.

Поэтому, по данным издания, инициатива ЕС по российским деньгам столкнулась с опасениями Европейского центрального банка и некоторых стран, включая Францию и Германию. По их мнению, такой шаг приведет к перекосу на финансовых рынках и ослабит позиции евро как резервной валюты.

Против выступают также Бельгия и Люксембург. Их правительства требуют гарантии, что им не придется нести юридические и финансовые риски. По словам премьер-министра Бельгии Александр де Кро, в данное время вырабатывается структурное решение, которое не дестабилизирует международную финансовую систему. В этой работе участвуют страны «Большой семерки» и Европейская комиссия.

Ранее о том, что ЕС намерен передать российские активы Украине, говорил глава Евросовета Шарль Мишель. По его словам, европейские лидеры вверили ЕК и главе евродипломатии Жозепу Боррелю подготовить предложения по этому вопросу.

На это ответил председатель Государственной думы Вячеслав Володин. Он отметил, что при помощи этих денег в Европе хотят продолжить милитаризацию Украины. Также он предупредил, что Россия может дать симметричный ответ.