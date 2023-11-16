ЕС планирует ввести санкции против сына экс-президента России Guardian: Евросоюз намерен ввести санкции против сына Дмитрия Медведева

Фото: Екатерина Штукина/РИА Новости

Илья Медведев

Европейская комиссия планирует ввести персональные санкции в отношении сына бывшего президента России Дмитрия Медведева, сообщает The Guardian. По данным издания, в расширенном списке в рамках 12-го пакета ограничений значится имя Ильи Медведева, данные которого полностью совпадают с данными единственного сына заместителя Совета безопасности РФ.

В расширенном списке также есть Илья Медведев, имя и дата рождения которого совпадают с именем и датой рождения единственного сына бывшего президента, — говорится в сообщении.

Ранее Еврокомиссия и представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель предложили совету ЕС расширить 12-й пакет антироссийских санкций и ввести ограничения в отношении 120 российских граждан и организаций. Под ограничения могут подпасть представители Вооруженных сил России, а также оборонного и IT-секторов и экономических операторов. Отмечается, что рестрикции против россиян вводятся за их роль в подрыве суверенитета и территориальной целостности Украины.

В четверг, 16 ноября, стало известно, что израильские банки начали ограничивать операции по счетам, связанным с ценными бумагами российских граждан, даже при наличии у них израильского паспорта. Решение приняли после предписания бельгийского депозитария Euroclear. К подобным ограничениям могут присоединиться службы Люксембурга, включая Clearstream.