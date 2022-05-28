ЕС планирует военно-морскую миссию для вывоза украинского зерна

Фото Danita Delimont/Global Look Press

Лидеры стран Евросоюза на саммите 30–31 мая обсудят ситуацию с продовольственным кризисом и растущим риском голода в государствах, которые зависят от сельскохозяйственной продукции Украины. В связи с этим ЕС планирует организацию военно-морской миссии для помощи с вывозом зерна с территории Украины, пишет El Pais. При этом представители Евросоюза опасаются столкновений с Вооруженными силами России.

Дебаты о политике безопасности [в ходе саммита ЕС] и обороны неизбежны, — сообщил собеседник издания.

Отмечается, что ЕС счел необходимым вывоз тысяч тонн кукурузы, ячменя и пшеницы, которые в данный момент заблокированы на Украине. В проекте заключительного заявления саммита «решительно осуждается уничтожение и незаконное присвоение Россией сельскохозяйственной продукции Украины». Евросоюз намерен обратиться к Москве с просьбой о «снятии блокады украинских портов и разрешении вывоза продуктов питания, в том числе из Одессы».

Журналисты испанской газеты выделили две трудности, с которыми может столкнуться ЕС при организации операции по вывозу зерна с Украины. Первая связана с проблематичностью входа военных судов в одесский порт через Черное море. В публикации говорится, что данный вход регламентируется Конвенцией Монтре (суверенитет Турции над проливами Босфор и Дарданеллы из Чёрного в Средиземное море), за выполнением статей которой следит Анкара. Вторая сложность исходит из риска столкнуться с российским флотом.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не приемлет обвинений Запада в блокировании поставок зерна с Украины. Причиной блокады, по словам Пескова, стали принятые этими западными странами решения и они должны быть отменены.